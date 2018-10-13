Ebru Çavdarlı ve Cem Çelik, artık her yıl gelenekselleştiği üzere yılın en iyi film müziklerinden bir derleme oluşturdular....

The Hunger Games serisi şahsımı pek ilgilendirmese de, bir film için Coldplay’in ilk kez bir şarkı yapması beni oldukça heyecanlandırıyor. Chris Martin ve ekibinden ilk olan bir soundtrack çalışması,...