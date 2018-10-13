Coldplay: A Head Full of Dreams: Bir Grubun Yükselişi

Coldplay'in kuruluş ve yükselme hikayesi bir belgesele konu oldu.
yazar: 13 Ekim 2018

Yellow single’ı Coldplay’i dünya müzik sahnesine çıkardıktan sonra 20 yıl geçti ancak grup hala stadyum doldurabiliyor. Coldplay: A Head Full of Dreams, grubun hikayesini sinemaya taşımış. Belgesel, Coldplay’in kuruluş öyküsünü, önemli şarkıların hikayelerini, stüdyo session’larını perdeye yansıtacak.

Yönetmen koltuğunda, The Road to Guantanamo ve Oasis: Supersonic’ten tanıdığımız Mat Whitecross var. Belgesel ilk gösterimini Amazon’da yaptıktan sonra önemli festivallerde de vizyon şansı bulacak.

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yazar: bakınız - Eki 13, 2018

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