İlk kez The Lobster filminde birbirleriyle çalışan Colin Farrell-Yorgos Lanthimos ikilisi bu filmden kısa bir süre sonra gerilim türündeki The Killing of a Sacred Deer‘i çektiler. Lanthimos’un bu filmini merakla beklerken yönetmenden yeni bir dizi haberi geldi. Yönetmen politik skandallardan İran-Kontra’yı konu alacak, Amazon sitesinde yayınlanacak isimsiz bir dizinin hazırlıklarına başladı. Reagan döneminde, Kasım 1986’da ABD’nin İran’a silah sattığı, bu satıştan elde ettiği gelirleri yasa dışı bir şekilde anti-komunist kontralara aktardığı, bu kontralar üzerinden Nikaragua’daki solcu yönetimi devirmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Dizi bu skandala odaklanacak, Farrell İran’a silah satan, sonra Nikaragua yönetimini devirmeleri için paraları kontralara veren Amerikalı deniz piyadesi yarbayı Oliver North’u oynayacak. Dizinin çekimlerine yüksek ihtimalle bu yıl başlanmayacak. Çünkü Lanthimos bu yıl The Favourite filmini ve Kirsten Dunst’lı On Becoming a God in Central Florida dizisini çekmeyi planlıyor. Farrell da Denzel Washington’lı The Inner City‘de rol alacak.