Hollywood’ta stüdyolar endişeli. Comcast, Disney’in Fox’ı alıp pazarın yüzde 40-48’ine hâkim olması konusunda endişeli. Disney, Netflix’in günden güne büyümesi konusunda endişeli. Bu yüzden Disney, Fox’ı satın almak için kıyasıya mücadele ederken Comcast de bunun önüne geçmeye çalıştı. Özetlersek: Disney 52.4 milyar dolarlık teklifle Fox’ı satın almak istediğini açıkladı. Daha sonra Comcast teklifi 65 milyar dolara yükseltti. Bunun üzerine Disney kendi teklifini 71 milyar dolara çıkardı. Comcast bugün bu teklifin üstüne çıkamayacağını, yarıştan çekildiğini, rakipsiz kalan Disney’i de tebrik ettiğini açıkladı.

Yani Fox yarışında Disney şu an rakipsiz durumda. Adalet Bakanlığı 27 haziranda Disney’in Fox’ı alma girişimlerini tek bir şartla onaylamıştı: Disney, Fox’a ait olan 22 yerel spor kanalını satacak. Adalet Bakanlığı’nın bu şartının nedeni ESPN’e sahip olan Disney’in spor alanında tekel olmasının önüne geçmek. Henüz satın alma tamamlanmadı. Şimdilik Disney rakipsiz durumda. 27 temmuzda Disney ve Fox oylama yapacak, hissedarların çoğunluğu evet derse satın alma işlemleri devam edecek. Bu arada Comcast, Fox’ın % 39’una sahip olduğu Avrupa kanalı Sky’ı almayı hâlâ istiyor. Comcast, Fox’tan vazgeçti ama Sky için mücadeleye devam edecek. THR’nin görüştüğü analist, Disney’in Sky’ı Comcast’e bırakabileceğini belirtmiş.