Her yıl ABD’nin San Diego şehrinde düzenlenen “Comic-Con International: San Diego” etkinliği bu sene de oldukça ilgi çekiciydi. Yıllar içerisinde çizgi roman, sinema, tv ve oyun dünyasının nabzını tutan en görkemli etkinliklerden biri olmayı başaran Comic-Con International: San Diego, dünyanın dört bir yanındaki “geek”lerin kutsal mabedi haline geldi adeta. Paneller, özel etkinlikler, gösterimler, oyunlar… Geek dünyasına dair eğlenceli ve merak uyandırıcı ne varsa hepsi San Diego şehrindeydi yine. Film ve tv dizileri için yapılan panellere neredeyse Hollywood’un yarısı arz-ı endam etti her sene olduğu gibi. Etkinliğe katılan şanslı insanlar bu ünlü isimleri yakından görüp onlara soru yöneltme şansı yakaladılar. Etkinliği, bizim gibi evinden takip etmek durumunda olanlar için ise en heyecan verici anlar ilk kez panellerde yayınlanan fragmanlar oldu. Bu sene de panele katılan ekipler elleri boş gelmediler ve arkalarında bir dolusu fragman bıraktılar. Ben de sizler için bütün bu fragmanları bir araya getirdim. Keyifli seyirler.

FİLMLER:

THOR: RAGNAROK

JUSTICE LEAGUE

READY PLAYER ONE

KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE

PACIFIC RIM: UPRISING

JIGSAW

BRIGHT

THE LEGO NINJAGO MOVIE

DEATH NOTE

BRIGSBY BEAR

DİZİLER:

GAME OF THRONES

STRANGER THINGS

WESTWORLD

THE WALKING DEAD

FEAR THE WALKING DEAD

STAR TREK: DISCOVERY

TEEN WOLF

DUCKTALES

STARGATE: ORIGINS

AMERICAN HORROR STORY: CULT

VOLTRON: LEGENDARY DEFENDER

THE ORVILLE

ROCKO’S MODERN LIFE: STATIC CLING

VIKINGS

PREACHER

KRYPTON

GOTHAM

BLACK LIGHTNING

SUPERGIRL

THE GIFTED

THE DEFENDERS

INHUMANS