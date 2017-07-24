Her yıl ABD’nin San Diego şehrinde düzenlenen “Comic-Con International: San Diego” etkinliği bu sene de oldukça ilgi çekiciydi. Yıllar içerisinde çizgi roman, sinema, tv ve oyun dünyasının nabzını tutan en görkemli etkinliklerden biri olmayı başaran Comic-Con International: San Diego, dünyanın dört bir yanındaki “geek”lerin kutsal mabedi haline geldi adeta. Paneller, özel etkinlikler, gösterimler, oyunlar… Geek dünyasına dair eğlenceli ve merak uyandırıcı ne varsa hepsi San Diego şehrindeydi yine. Film ve tv dizileri için yapılan panellere neredeyse Hollywood’un yarısı arz-ı endam etti her sene olduğu gibi. Etkinliğe katılan şanslı insanlar bu ünlü isimleri yakından görüp onlara soru yöneltme şansı yakaladılar. Etkinliği, bizim gibi evinden takip etmek durumunda olanlar için ise en heyecan verici anlar ilk kez panellerde yayınlanan fragmanlar oldu. Bu sene de panele katılan ekipler elleri boş gelmediler ve arkalarında bir dolusu fragman bıraktılar. Ben de sizler için bütün bu fragmanları bir araya getirdim. Keyifli seyirler.
FİLMLER:
THOR: RAGNAROK
JUSTICE LEAGUE
READY PLAYER ONE
KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE
PACIFIC RIM: UPRISING
JIGSAW
BRIGHT
THE LEGO NINJAGO MOVIE
DEATH NOTE
BRIGSBY BEAR
DİZİLER:
GAME OF THRONES
STRANGER THINGS
WESTWORLD
THE WALKING DEAD
FEAR THE WALKING DEAD
STAR TREK: DISCOVERY
TEEN WOLF
DUCKTALES
STARGATE: ORIGINS
AMERICAN HORROR STORY: CULT
VOLTRON: LEGENDARY DEFENDER
THE ORVILLE
ROCKO’S MODERN LIFE: STATIC CLING
VIKINGS
PREACHER
KRYPTON
GOTHAM
BLACK LIGHTNING
SUPERGIRL
THE GIFTED
THE DEFENDERS
INHUMANS