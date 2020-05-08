Sezonlar boyunca “Six Seasons and a Movie” hedefiyle yayınlanan Community, altıncı sezondan sonra yayın hayatına veda etti. Dizi bir film ile değil, covid-19’la mücadele eden yardım kuruluşları yararına bir etkinlikte bir araya gelecek.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek buluşmada, senaryo okuması yapılacak.

Donald Glover, Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Jim Rash, Ken Jeong ve dizinin yaratıcısı Dan Harmon’ın katılacağı okumada Chevy Chase yer almayacak. Chase diziden Harmon’la kavga ederek ayrılmıştı.

Senaryo okuması gerçekleştirilecek bölüm, Chase’in karakteri Pierce’in ölümünden sonraki ilk bölüm, beşinci sezonun dördüncü bölümü olacak.