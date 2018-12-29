Arnold Schwarzenegger’in Conan filminden yıllar sonra ortaya çıkan görüntü çok kısa… Ancak neler olduğunu anlamaya yetiyor. Görüntüde kontrolden çıkan (büyük bir ihtimalle Arnold Schwarzenegger’in kıyafetindeki kürkten bir koku aldı) eğitimli bir köpeğin ünlü yıldızı sette bulunan kayalara kovalaması, Conan’ın panik içinde tırmanmaya çalışmasını ve yakalanmasını izliyoruz.

Köpeğin çekmesi nedeniyle yere düşen Arnold Schwarzenegger sırtını hafif bir şekilde incitmiş ve çekimler kısa bir aradan sonra devam etmiş.