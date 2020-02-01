Çin’den başlayarak dünyayı saran corona virüs tehlikesi Steven Soderbergh’in benzer bir öyküye sahip Contagion isimli filminin rekorlar kırmasına neden oluyor. Son olarak i-tunes’un kiralama sıralamalarında 10. sıraya tırmanan film, corona ile ilgili birçok ayrıntıyı da doğru öngörmesiyle dikkat çekiyor.

Yazının bundan sonrası spoiler içerir…

– Contagion’daki virüs, aynı corona’da olduğu gibi yarasa kökenliydi. Filmin son sahnesinde doğal habitatı bozalan bir yarasanın nasıl bir domuz çiftliğine uçtuğu ve buradan nasıl Gwyneth Paltrow’un oynadığı Beth Emhoff’un eline ulaştığı görülüyordu. Bu önemli sahne bizlere iki önemli uyarı yapmış: Hijyene çok dikkat edin ve yabani hayvanların yaşam alanlarını bozmayın.

– Viral olarak hareket eden virüs kadar yalan haberlerin ve spekülasyonların da hızla yayılması Contagion’da işlenmişti ve hatta filmin tanıtım sloganı “Hiçbir şey korkunun hızıyla yayılmaz” şeklindeydi. Contagion, birçok sahnesiyle paniğin, spekülasyonların ve yalan bilgilere inanan cahil kitlelerin en az virüs kadar tehlikeli olduğunu gösteriyordu.

Salgın hastalıkların en önde gelen nedenlerinin doğaya zarar vermek, hijyene uymamak ve cahillere prim tanımak olduğunu unutmayın lütfen…