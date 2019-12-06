Tallin Black Nights Film Festivali’nde ilk gösterimi yapılan ve beğenilen Cook Fuck Kill, fragmanıyla bile ilginç bir film olduğunu kanıtlıyor. Mira Fornay’in yönettiği film, isminden de anlaşılacağı gibi yemek pişirmeyi, sevişmeyi ve öldürmeyi seven bir adamın öyküsünü anlatıyor.

Filmini “Polis ve askerden sonra toplumların en agresif kesimi olan aileye yakından bir bakış” sözleriyle anlatan Fornay, daha filmi izlemeden gönüllerimizi kazandı. Filmin başrollerinde Jaroslav Plesl, Petra Fornayová, Regina Rázlová, Jan Alexander, Jazmína Cigánková’nın