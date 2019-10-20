Martin Scorsese haftalar önce Marvel filmlerini parklara benzetip bunların sinema olmadığını belirtmesinden sonra bu türü seven hayranların ve bu türde film yapmış sinemacıların tepkisini çekmiş, ama bir hafta önce geri adım atmayıp bu filmleri eleştirmeye devam etmiş, kendisine dönük eleştiriler de devam etmişti tabii ki. Bu hafta bir diğer efsane yönetmen Francis Ford Coppola da Marvel filmleri hakkında konuştu. Coppola dostu Scorsese’yi desteklemekle kalmayıp MCU filmleri için “değersiz” tanımını kullandı.

“Scorsese ‘Marvel filmleri sinema değil’ dediğinde haklıydı, çünkü biz sinemadan bir şeyler öğrenmeyi, sinema sayesinde aydınlanmayı, bilgilenmeyi, ilham almayı bekleriz. Aynı filmler [süper kahraman filmleri] defalarca izlenerek bu filmlerden bir şeyler alınıp alınmadığını bilmiyorum. Martin ‘sinema bu değil’ dediğinde gayet nazikti. O, ‘Bu filmler değersiz, adi’ demedi, ki şimdi ben söylüyorum,” diyerek MCU ve süper kahraman filmleri konusundaki fikrini de açıklamış oldu.

Öte yandan usta yönetmen sıradaki filmi Megalopolis hakkında da konuştu. 2000 yılında bu filmi çekmeye çalışan ama 11 Eylül nedeniyle filmi rafa kaldıran Coppola bu tutku projesinin Apocalypse Now‘dan da büyük bir bütçeye sahip olacağını söylemiş. Megalopolis yönetmenin en pahalı filmi olabilir. “Bu dünyadaki cennette insanların deneyimlerini konu alan bir film yapmak istiyorum,” diyor. Film bir mimarla şehir tasarımcısının el ele verip New York’u ütopik bir şehre dönüştürme çabalarını anlatacak. Coppola ve ajansı CAA filme finansman ve dağıtımcı aramaya devam ediyorlar.