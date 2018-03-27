Hollywood altın çağının en büyük senaristlerinden Dalton Trumbo, İspanya adına Meksika’yı işgal eden denizci Hernan Cortes’in (1485-1547) hayatını konu alan bir senaryo (Montezuma) kaleme almıştı 58 yıl önce. Ama bu senaryo hiçbir zaman çekilemedi. Yıllar sonra, 2014’te HBO senaryoyu dizileştirmek istedi. Pilot bölümün yönetmenliği Martin Scorsese’ye, başrol Benicio del Toro’ya teslim edildi ama proje gene hayata geçirilemedi. Bugün gelen haberlere göre, HBO’dan sonra bu kez Amazon şansını deneyecek. Dizinin yapımcılığı bu kez Steven Spielberg‘e, senaristliği ise usta senarist Steven Zaillian‘a teslim edildi. Başrol için Javier Bardem‘le anlaşılmış. Dizi 4 bölümden/saatten oluşacak. Bardem, Zaillian, Darryl Frank ve Justin Falvey yürütücü yapımcılığı üstlenecekler. Spielberg’in pilot bölümü çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Dizi, Cortes’in Azteklerin topraklarını ele geçirmesine odaklanacak. Çekim tarihi açıklanmadı.