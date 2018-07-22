Herşey son yüzyılın en önemli bilim adamlarından Carl Sagan’ın, kendi yazdığı Cosmos isimli kitabı 1980’de Cosmos: A Personal Voyage ismiyle TV’ye uyarlamasıyla başladı. O dönem TRT’de de yayınlanan serinin ardından 2014’te “Cosmos: A Spacetime Odyssey” geldi.

Neil deGrasse Tyson’ın Carl Sagan’ın da eserlerini kullanarak geliştirdiği seride sıra 2019’da yayına girecek olan Cosmos: Possible Worlds’te…

Comic Con’da yayınlanan 2,5 dakikalık tanıtımda Tyson, yeni sezonda nelerden bahsedileceğini özetliyor. Belgesel diizi 2019 martında National Geographic ve Fox ortak yayınıyla ekranlarda olacak.