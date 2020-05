Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerinde kalmak durumunda kalan insanlar, çok sevdikleri yıldızların buluşmalarıyla moral buluyor. Birçok dizinin ve filmin reunion’ları gerçekleşiyor ve bu buluşmalar sayesinde pandemiyle mücadele eden insanlara fonlar sağlanıyor. Kaçırmış olma ihtimalinize karşı, bu buluşmalardan bir seçki hazırladık.

Geçtiğimiz haftanın en duygusal ve çarpıcı buluşması kuşkusuz Back To The Future yıldızlarını bir araya getiren reunion’dı… Josh Gad, serinin yıldızlarını bir araya getirdi ve hepimize mutlu ve biraz da hüzünlü anlar yaşattı.

Community’nin iki yıldızı Ken Jeong ve Joel McHale uzun süredir The Darkest Timeline isimli bir podcast yapıyorlar. Bu podcast/zoom yayınının bölümlerinden birinde çok özel bir buluşma gerçekleşti ve dizinin Chevy Chase dışındaki tüm yıldızları bir araya geldi.

Avengers’ın yıldızları ise Nickelodeon’un Kid’s Choice Awards’ında online yayında bir araya gelip, çocuklara moral verdiler.

Will Smith kendi kanalında The Fresh Prince of Bel-Air’in yıldızlarını bir araya getirerek hasret giderdi…

Gelirini pandemi sürecinde işsiz kalan oyunculara ve set çalışanlarına aktaran The Actors Fund Youtube kanalı da Frasier, Desperate Housewives, This Is Us, Young Sheldon, Barry gibi dizilerin yıldızlarını bir araya getirdi.