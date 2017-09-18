Blade Runner 2049’un gösterime girmesine çok az bir süre kala bilim kurgu severleri ve özellikle cyberpunk’a yoğunlaşanları sevindirecek bir haber geldi. Blade Runner Animasyon Versiyonu önemli bir isim tarafından hazırlanıyor.

Cowboy Bebop ve Samurai Champloo gibi iki önemli animasyon dizisine imza atan ve yarattığı alternatif gerçekliklerle önemli bir hayran kitlesi edinen Shinichiro Watanabe, Blade Runner evreninde geçen animasyonları hazırlamaya başladı.

Watanabe, Blade Runner’ın ilk bölümünde izlediğimiz 2019 Kasım’ından, yeni filmde izleyeceğimiz 2049’a kadar yaşananları anlatacak. Kısa filmler halinde izleyeceğimiz Watanabe işlerinin ilki, Blade Runner Black Out 2022 ismini taşıyacak ve o yıl gerçekleyen büyük enerji kesintisini anlatacak.

Watanabe’nin hazırlık sürecini aktardığı kısa görüntüler bile heyecan verici…