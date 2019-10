Disney, Johnny Depp‘in başrolünü üstlendiği Karayip Korsanları serisine sil baştan başlamakta kararlı gibi görünüyor. Stüdyo geçen yıl yeniden çevrimin senaryosunu yazmaları için Deadpool‘un senarist ikilisi Rhett Reese ve Paul Wernick‘le görüşmüş, ama görüşmeler olumsuz neticelenince yeni film bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Disney projeyi çok geçmeden tekrar raftan indirmiş. Bu kez senaristlik için Chernobyl dizisiyle dikkatleri çekip olumlu eleştiriler alan, Scary Movie 3/4 ve The Hangover Part II/III filmlerini de yazan Craig Mazin‘le görüşülüyor. Disney orijinal serinin senaristlerinden Ted Elliott‘ı da projeye dahil etmek istiyor. Bu yüzden Elliott’la da görüşmelere başlanmış. Elliott serinin On Stranger Tides filmini yazdıktan sonra son film Dead Men Tell No Tales‘a dahil olmamıştı.

Peki yeni filmde Depp / Jack Sparrow olacak mı? Şimdilik belli değil. Geçen yılki haberlere göre Disney yeni filmin merkezine kadın bir korsanı koymayı, Depp’le çalışmamayı, dolayısıyla Sparrow’a da yer vermemeyi düşünmüştü. Bu plan/fikir devam edip etmediğini, yoksa Deadpool‘un senaristleriyle anlaşılamayınca bu fikirden vaz mı geçildiğini zaman gösterecek. Ama şu an için kesin olan tek şey, Disney son iki filmle olumsuz eleştiriler almasına rağmen Karayip Korsanları‘na devam edecek. Çünkü olumsuz eleştirilere rağmen seri iyi hasılat elde etmeye devam ediyor. Peki izleyici Depp/Sparrow’suz bir filmi kabul edecek mi? Bunu da zaman gösterecek. Bekleyelim görelim…