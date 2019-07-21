Haley, başarılı bir yüzücüdür. Oldukça tehlikeli bir kasırganın babasının yaşadığı yere yaklaşmakta olduğunu öğrenir fakat babasına ulaşamaz. Kendini tehlikeye atarak babasını bulmak için eski evlerine gider. Bu esnada da kasırga yaklaşırken evi su basar. Crawl, yaralı halde bulduğu babasıyla birlikte dört bir yanlarını sarmış yırtıcı timsahlarla mücadele etmek zorunda kalan Haley’nin yaşadıklarını anlatıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda The Hills Have Eyes (2006) ve Mirrors (2008) gibi başarılı korku filmlerine imza atmış olan Alexandre Aja yer alıyorken yapımcılığını ise efsanevi Evil Dead serisine imza atmış olan Sam Raimi üstleniyor. Gerilim ve aksiyon türlerini içeren film 1 saat 27 dakika gibi kısa bir süreye sahip. Fakat “hayatta kalma” temasını içeren bir gerilim filmi olduğunu düşünürsek süresi, hikâye anlatımı ve akıcılık açısından uygun görünüyor.

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Gereksiz uzun bir giriş bölümü içermeyen senaryo, ana karakterimizin geçmişine ve yaptığı işe kısaca değindikten sonra bizleri gelişme bölümüne götürüyor. Açıkçası bu da bir gerilim filmi oldukça doğru bir hamle… İzleyiciyi hızlı bir şekilde filme kilitliyor. Ana karakterin babasıyla arasındaki gelgitli ilişkisi ve yüzme sporuyla ilgilenmesi hikâyede önemli bir yere sahip oluyor ve filmin basit bir hayatta kalma macerası olmamasını sağlıyor. Filmin son dakikalarına kadar sahte kurtuluş anlarına değinip ardından tehlikenin devam etmesi ise izleyiciyi filme bağlamakta oldukça etkili… Jumpscare sahnelerin kullanımı ise oldukça dozunda ve yerinde… Fakat senaryonun giriş ve sonuç kısımları ne yazık ki zayıflıklara sahip. Haley adlı ana karakterimiz nereden geldiğini anlamadığımız bir deli cesareti ve rahatlıkla kasırganın yaklaşmakta olduğu bölgeye tereddüt bile etmeden gidiyor. Bu da normalde insanların yapmasını beklemediğimiz bir davranış olduğu için göze batıyor. Film içinde cesur bir karakter olabilir lakin psikolojik açıdan küçük de olsa bir tereddüt göstermiyor. Filmin sonunda ise timsahlardan paçayı kurtardıkları gibi arama kurtarma helikopterinin denk gelmesi ve filmin pat diye bitmesi o kadar gerilim dolu dakikaların ardından sönük kalıyor. Haley karakterini canlandıran başrol oyuncusu Kaya Scodelario ise oldukça başarılı bir performans sergilemiş.

Filmin görselliğine gelecek olursak gerilim filmine uygun olarak koyu tonlar ağırlıklı olarak kullanılıyor. Hikâyenin geçtiği evin altının mekân tasarımı gerilim unsurunu oldukça arttırmış. CGI kullanımı ise oldukça gerçekçi gözüken timsahları ve felaket sahnelerini yaratma konusunda başarılı… Müziklerin kendine has öne çıkan bir yanları yok fakat görselliği ve hikâyeyi destekliyorlar.

Crawl, klasik hayatta kalma hikayelerinin dışına çıkmayı başarabilen ve izleyicinin salondan memnun ayrılmasını sağlayabilen gerilim türünde yetenekli bir film olarak vizyonda yerini alıyor.