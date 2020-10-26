David Fincher’ın Mindhunter’a devam etmesinin zor olduğunu açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayanlar Alex Gibney belgeseli Crazy, Not Insane ile teselli bulacak gibi.

Belgesel, hayatını seri katilleri anlamaya ve gelecek seri katilleri belirlemeye adamış saygın psikiyatrist Dorothy Otnow Lewis’in hayatını anlatıyor. 20’nin üzerinde seri katille seanslar yapan Lewis’in görüştüğü isimler arasında idam cezası bekleyen katiller de bulunuyor.

Araştırmalarına şiddet eğilimi yüksek olan çocuklarla başlayan deneyimli psikiyatrist, görüşmelerini zaman geçtikçe genişleterek Arthur Shawcross ve Ted Bundy’nin de aralarında bulunduğu isimlerin üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiş. Lewis, birçok cinayet davasında da katillerin deli mi yoksa bilinçli mi olduklarıyla ilgili bilirkişi olarak görev yapmış.

Belgeselin seslendirmesinde Laura Dern’in görev aldığını hatırlatalım. Yapım, HBO’da yayınlanacak.