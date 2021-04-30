David Cronenberg’in yeni filmi Crimes Of The Future ile ilgili 2 gündür heyecanlandırıcı haberler geliyor. Kısa bir toparlama yaptık.

– Filmde Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski yer almayı kabul etti. Söz konusu Cronenberg olunca, başka yıldız isimlerin de kadroya katılma ihtimali yüksek.

– Film, Cronenberg’in 1999 tarihli eXistenZ’inden bu yana yazdığı ilk bilim-kurgu senaryosu… Film, yakın bir gelecekte evrim geçiren insanlığın, sentetik başkalaşım geçirebilme yeteneğine sahip olmasıyla yaşananları anlatacak. Bu durum bazı insanlar tarafından kabul edilirken, bazıları da “trans-humanizm” akımına karşı çıkacak. Accelerated Evolution Syndrome’u kucaklayan Saul Tenser isimli bir adamın, vücudunda farklı organlar yaratmasını ve bunu bir sanat haline getirmesiyle başlayan öykü, Cronenberg’den bekleyeceğimiz bir şekilde gittikçe garipleşecek. Cronenberg filmi “Gelecekle bitmemiş bir işim var” sözleriyle anlatıyor.

– Filmin müzikleri Howard Shore tarafından bestelenecek. Cronenberg, Crash ve Dead Ringers’ta birlikte çalıştığı prodüksiyon tasarımcısı Carol Spier’a da filmde görev verdi.

– Crimes Of The Future, 100 günlük bir takvimle Yunanistan’da Atina ve çevresinde çekilecek.