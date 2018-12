En son 2016’da vizyona giren Bacalaureat adlı filmi yazıp yöneten, 2007’e 4 Months, 3 Weeks and 2 Days‘le Altın Palmiye kazanan yönetmen Cristian Mungiu, Variety’le yaptığı röportajda sıradaki projesini açıkladı. Yönetmen bu kez ninesinin hayatını perdeye taşımaya hazırlanıyor. Mungiu yeni filminin öncekilerden daha büyük olacağını, savaş zamanında geçeceğini belirtmiş. Büyük bir film olacağı için hazırlıkları da zaman alacak.

Mungiu ninesinin öyküsünü önce kitaplaştırdığını ama kitabı yayınlamaktan vazgeçip bunu filme dönüştürmeye karar verdiğini belirtmiş. Yönetmen bu kitabını 90’larda yazmış aslında. Ninesinin yanına gidip yazın tümünü ona ayırmış, onun öyküsünü yazmaya koyulmuş. Şimdi bunu filme dönüştürmenin zor olduğunu ama zamanının da geldiğini söylüyor yönetmen. Adını açıklamadığı filmi en kişisel filmi olacak. Mungiu bunun dışında Daniel Sandu‘nun yeni filmi The Father Who Moved Mountains‘in yapımcılığını üstleniyor. Ama senaryonun düzeltilmesine, evrensel hale getirilmesine de yardımcı oluyor.

Gelelim Fransız yönetmen Laurent Cantet‘e. The Workshop, Foxfire, The Class filmlerinin senaristi ve yönetmeni olan Cantet sıradaki filminin senaryosunu tamamladığını söylemiş Variety’e. Cantet şu sıralar filmi için finansman aramakla ve oyuncu kadrosunu oluşturmakla meşgul. Yönetmen bu filminde tanınmayan, profesyonel olmayan kişilerle çalışmayı planladığı için kadroyu oluşturmanın zaman alacağını -6 ay kadar- söylemiş. Yönetmenin sıradaki filmi sosyal ağların tehlikelerine, mağdurun başkalarının gücüne kapılmama çabasına odaklanacak. The Workshop‘ta değindiği bu konuları bu kez merkeze koyacak. Cantet dünyadaki pek çok sorunu paylaşmaya ve etrafında olup bitenlere dikkat etmeye çalıştığını da belirtmiş. Sıradaki filminin oyuncu kadrosu oluşturulduğunda konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapılacaktır.

Bu arada Cantet, BPM‘nin yönetmeni Robin Campillo‘yla ortak projesi olmadığını, çünkü Campillo’nun sıradaki projesiyle meşgul olduğunu belirtmiş. İleride Campillo ve BPM’nin diğer senaristleriyle çalışmayı umuyor.