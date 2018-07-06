Yetenekli futbolcu Cristiano Ronaldo futbol kariyerine devam ederken dizi sektöründe de yer almaya hazırlanıyor. Variety’nin haberine göre Ronaldo, Paul Lee‘yle birlikte wiip adlı bir yapım şirketi kurmuş. Futbolcunun ilk işi, Facebook‘la anlaşmak olmuş. Habere göre Ronaldo’yla Lee New York’taki liseli kızlardan oluşan bir futbol takımını, bu takımdaki etnik köken, sınıf ve ırk farklılığını konu alan isimsiz bir dizi hazırlatıyorlar. Adı belli olmayan dizi, Facebook’un Facebook Watch bölümünde yayınlanacak.

Öte yandan Facebook, Ronaldo’yla işbirliğini bir de reality show/belgesel dizisiyle devam ettirmek niyetinde. Facebook, Ronaldo’yla adı belli olmayan reality show için görüşmelere başlanmış. Futbolcunun hayatını konu alan bu belgesel dizisi-reality show 13 bölümden oluşacak. Ronaldo teklife evet derse bu yapımdan 10 milyon dolar elde edecek. Şimdilik Facebook’un en pahalı projesi durumunda bu reality show.