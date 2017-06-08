Daha çok aktörlüğüyle bilinen Joel Edgerton gerilim türündeki The Gift filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Edgerton arayı fazla açmadan tekrar kameranın arkasına geçecek ve bu kez daha popüler isimlerle çalışacak. Boy Erased adını verdiği filminin başrolünü Manchester by the Sea‘yle ünlenen genç aktör Lucas Hedges üstlenecek. Filmin heyecanlandıran tarafıysa Edgerton’ın yardımcı roller için Russell Crowe ve Nicole Kidman’la görüşmelere başlamış olması. Crowe ve Kidman teklifi kabul ederlerse Hedges’in oynayacağı karakterin ebeveynleri rollerinde karşımıza çıkacaklar. Filmde Edgerton da rol alacak.

Film, Gerrard Conley’nin anılarını derlediği aynı adlı kitaptan uyarlanacak, muhafazakâr bir aile-toplumda yaşayan eşcinsel Conley’nin eşcinsellik yüzünden ailesini, arkadaşlarını ve dinini kaybetme riskiyle karşılaşınca kilisenin yirmi aşamadan oluşan “eşcinselliği tedavi” programına katılıp heteroseksüel olmaya çalışmasını ama programı tamamlayamamasını konu alacak. Edgerton’ın bu programı ortaya atan kişiyi oynayacağını belirtelim. Çekimlere sonbaharda başlanacak, film 2018’e yetişecek.