Fragmandan anladığımız kadarıyla Disney filmi Cruella Emma Stone’un oyunculuk gösterisine dönüşecek. Temel bilgiler ve değerlendirmemiz.

Yönetmen: Lars and the Real Girl, I Tonya gibi filmlerle iyi eleştiriler alan Craig Gillespie

Oyuncular: Filmin yükünün Emma Stone’un sırtında olacağı fragmandan da belli… Kendisine Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste, John McCrea eşlik edecek.

Ayrıntılar: Filmin önemli silahlarından biri oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Jenny Beavan (Mad Max: Fury Road, A Room with a View) olacak. Fragmandan da görüldüğü kadarıyla çarpıcı kıyafetler göreceğiz.

Konu: 101 Dalmaçyalı’nın klasik kötüsünü, içinde pek de sevgili dostlarımız olmadan izleyeceğiz. Senaristler Dana Fox ve Tony McNamara, hikayeyi hayvan dostlarımıza karşı zalimlikten kopararak Cruella de Vil’e ayrı bir persona yaratmak istemişler gibi…

Gösterim: 28 Mayıs 2021 gibi görülüyor.

Değerlendirme: Fragman fena görünmüyor. Emma Stone’un oyunculuğu 90 saniyede bile kendini gösteriyor. Atmosfer iyi yaratılmış. Filmin başarısı senaryosuna bağlı gibi…