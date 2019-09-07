Cuck, Rob Lambert’in aşırı sağcı bir gencin anatomisini sinema perdesine yansıtmaya çalıştığı bir film…

Yönetmen: Rob Lambert.

Oyuncular: Başrolde Zachary Ray Sherman var… Sally Kirkland, Timothy V. Murphy, Monique Parent ve David Diaan yan rollerde

Konu: Filmde kendini bir gruba kabul ettirme güdüsünü hayatlarının ana motivasyonu haline getiren kitlelere iyi bir ayna tutulmuş gibi… ABD’de özellikle Trump’ın ve onu destekleyen ırkçı politikacıların arkasında biriken cahil sağcı kitleye konuşan bir vlogger’ın kişiliğinde sistemin geldiği hali inceleyeceğiz.