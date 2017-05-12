Bu zamanın yetenekli oyuncularından Jake Gyllenhaal ve Benedict Cumberbatch son filmleriyle adından söz ettiren yetenekli yönetmen Luca Guadagnino’nun yöneteceği isimsiz gerilim filminin başrollerini üstlenebilirler. Şu sıralar Suspiria‘nın post prodüksiyonuna devam eden Guadagnino bu filmini tamamladıktan sonra, 2018’de isimsiz gerilim filmiyle kariyerine devam etmeyi planlıyor. Henüz aktörlerin kararlarının açıklanmadığını, aktörlerin yönetmenle görüşmelere devam ettiklerini ekleyelim. Aktörlerle anlaşılırsa iki aktör de Guadagnino’yla birlikte yapımcılığı üstlenecekler. Filmi ünlü senarist Steven Knight kaleme aldı, Studiocanal finansmanlığı üstlendi. İsimsiz filmin merkezinde iki eski arkadaş yer alacak. Birisi iş adamı, diğeri gazeteci. Filmin merkezinde bir de güçlü bir kadın yer alacak. Cumberbatch ve Gyllenhaal’ın bu yıl vizyona girecek The Current War‘da birlikte çalışmayı planladıklarını ama Gyllenhaal’ın daha sonra projeden çekildiğini, yerini Michael Shannon’a bıraktığını da hatırlatalım.