Fox Searchlight Pictures şirketi, Mark Steal’in kaleme aldığı The Man in the Rockefeller Suit kitabından uyarlanacak aynı adlı filmin hazırlıklarına başladı. David Bar Katz’ın kaleme alacağı filmin başrolü Benedict Cumberbatch’e teklif edildi. Aktörün bu teklifi kabul edip etmediği şimdilik bilinmiyor. Filmin yönetmenliği Pablo Trapero’ya teslim edilmişti, ama gelen haberlere göre Trapero yönetmenlikten çekilmiş. Yeni yönetmenin yakın zamanda belirlenmesi planlanıyor.

Film, Alman dolandırıcı Christian Karl Gerhartstreiter’ın hayatına, evliliklerine (iki kez evlenip boşandı), kızının velayetini kaybetmesine, bunun üzerine kızını kaçırmasına, ardından komşusunun 27 yaşındaki oğlunu öldürdüğünün ortaya çıkmasına ve en nihayetinde müebbet hapisle cezalandırılmasına odaklanacak. Kendisini Rockeffeller ailesinin bir üyesi olarak tanıtan Gerhartstreiter, ABD’de 30 yıl boyunca pek çok kimlikle yaşamıştı.