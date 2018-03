Frank Miller’la Tom Wheeler, Kral Arthur‘la ilgili bir çizgi-roman hazırladılar. ABD’de bu yıl satışa çıkarılması planlanan Cursed adlı bu çizgi-roman, Arthur efsanesini bir kadının gözünden aktaracak. Romanın merkezinde Nimue adlı genç kız yer alacak, onun Göl Kraliçesi’ne (Göl Perisi olarak da bilinir) dönüşmesi anlatılacak. Netflix kitap henüz piyasaya sürülmeden haklarını satın aldı, alır almaz da bu kitaptan uyarlanacak dizinin ilk sezonunu onayladı. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Miller’la Wheeler dizinin yaratıcılığını üstlenecekler, yürütücü yapımcılar arasında da yer alacaklar. Dizinin çekim tarihi henüz belirlenmedi.

Warner Bros.’un altı filmlik bir seri olarak planladığı filmi King Arthur gişede batmış olmasına ve planlar iptal edilmiş olmasına rağmen Hollywood, Arthur/Merlin’le ilgili filmler yaptırmaya devam edecek. Disney ocak ayında The Merlin Saga adlı filmin yönetmenliğini Ridley Scott’a teklif etmişti. Disney’in hazırladığı diğer filmse animasyon uyarlaması The Sword in the Stone. Filmi Juan Carlos Fresnadillo çekecek. Son projeyse çekimleri Joe Cornish’in yönetmenliğinde devam eden The King Who Would Be King.