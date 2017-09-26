Disney, yeni müzikali Cyrano The Moor’da iki farklı çağda geçen ve birbirinden farklı karakterlere sahip iki klasiği birleştirecek.

Yönetmen: Henüz belirlenmedi…

Oyuncular: Şu ana kadar açıklanan tek isim David Oyelowo

Senaryo: Moonlight aslında yayınlanmayan bir kısa öyküden uyarlanmıştı ve bu öykünün altında Tarell Alvin McCraney imzası vardı. Bu yapımın senaryosunu da o yazacak.

Konu: Film, William Shakespeare’in Othello’su ile Edmond Rostand’ın klasiği Cyrano de Bergerac’ın bir karışımı olacak. Ve bir müzikal olacak. İki farklı çağda ve birbirinden farklı karakterlere sahip iki klasiğin nasıl birleşeceği ve nasıl bir müzikale çevrileceği ise muamma…