Netflix sinema dünyasının önemli yıldızlarını farklı konseptlerle platformuna katmayı sürdürüyor. Dad Stop Embarrassing Me ile sadece önemli bir yıldızı değil, kızını da konu edecek.

Komedi dizisinde Jamie Foxx’un kızı Corinne Foxx ile olan neşeli ilişkisini izleyeceğiz. Ancak Foxx’un kızını kendisi değil Kyla-Drew oynayacak. Dizide Foxx’a David Alan Grier, Porscha Coleman ve Jonathan Kite önemli rollerde eşlik edecek. Dizinin yürütücü yapımcısı Bentley Kyle Evans.