AppleTV+, babalar gününü iki gün öncesinden özel bir belgeselle kutlayacak. Birçok ünlü ismin de yer aldığı Dads isimli belgeselin yönetmen koltuğunda kendisi de ünlü bir babanın kızı olan Bryce Dallas Howard var.

Film dünyanın 4 bir yanından 6 babanın hikayesini anlatırken, ünlü isimler de deneyimleriyle belgesele katkıda bulunacak. Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ron Howard, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt ve Will Smith belgeselin ünlü konukları arasında…

Film, AppleTV+’ta babalar gününden iki gün önce 19 Haziran’da yayınlanacak.