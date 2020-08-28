Daisy Ridley, yüksek gişesine rağmen çok eleştiri alan son Star Wars üçlemesinin ardından pek teklif alamadığını söyledi. Biraz panik olduğunu da anlatan Ridley, pandeminin etkisinin de olduğunu bilmesine rağmen endişeli:

“Star Wars’ın bitmesine üzüldüm. Film ilk yayınlandığında hayatımda yeni bir döneme girdiğimi zannediyordum. Ama özellikle son aylarda pek bir hareket yok. Son 5 yılda yaşadığım tempodan sonra biraz ara vermek ve dinlenmek de iyi… Yıl başından bu yana birçok deneme çekimine katıldım ama hepsinden eli boş ayrıldım.

“Bir de deneme çekimine gerek kalmadan, doğrudan teklif aldığım ve senaryolarını da çok sevdiğim filmler oldu. Ancak onlarda da pandemi nedeniyle görüşmelerimi sürdüremedim. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Benden çok daha yetenekli ve deneyimli insanlar da benzer durumda”