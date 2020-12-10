haber Bütçesi 100 Milyon Doları Aşan Chaos Walking’in Tekrar Çekimlerine Başlandı Hollywood’ta her yıl birkaç büyük projenin çekimleri beklenenden uzun sürebiliyor. Fox’ın son X-Men filmleri Dark Phoenix ve New Mutants, Brad Pitt‘li Ad Astra ve daha nicesi… Her film planlandığı...

haber Disney, Karayip Korsanları’nı Yeniden Çevirtecek Disney geceleyin sürpriz bir kararını duyurdu: Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) yeniden çevrilecek. Haberlere göre Disney yeniden çevrimin senaryosunu yazmaları için Deadpool‘un ikilisi Rhett Reese ve Paul Wernick‘le...