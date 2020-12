Daisy Ridley, yeni filmi Young Woman and the Sea’de Gertrude ‘Trudy’ Ederle’yi oynayacak. 1926’da Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk kadın olan Ederle, ABD’ye göçen bir alman kasabın çocuğuydu.

Filmin yönetmeni daha önce Disney için Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ve Maleficent: Mistress of Evil’ı yöneten Joachim Rønning olacak. Yapımcılığını ise Jerry Bruckheimer üstlenecek.

Film, Glenn Stout’un aynı isimli romanından senarist Jeff Nathanson tarafından uyarlandı. Ederle, 1924’te olimpiyat madalyası da kazanan önemli bir sporcuydu.