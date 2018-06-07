Geçen yıl duyurulduğunda bizleri epey heyecanlandıran Once Upon a Time in Hollywood filminin oyuncu kadrosu yıldız isimlerle daha da genişliyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Quentin Tarantino başrolleri Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie’ye teslim etmiş; Tim Roth, Kurt Russell ve Michael Madsen’ın küçük rollerde karşımıza çıkacağını duyurmuştu. Kadronun yardımcı oyuncu kadrosunda Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Zoe Bell de yer alıyor.

Bugün bu devasa kadroya Manson çetesinin bir üyesi olan Squeaky Fromme rolüyle Dakota Fanning, Manson tarafından katledilen Jay Sebring rolüyle Emile Hirsch, Meksikalı Ernesto rolüyle Clifton Collins, Scott Lancer rolüyle Luke Perry, yönetmen Sam Wanamaker rolüyle Nicholas Hammond ve oyuncu Steve McQueen rolüyle Damian Lewis de dahil edildi. Tarantino’nun çekimlerine başladığı bu film 9 Ağustos 2019’da vizyona girecek.