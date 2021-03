Pek gündemde kalamayan The First Man‘in ardından Damien Chazelle kariyerine büyük bütçeli dönem draması Babylon‘la devam ediyor. Chazelle’in bir önceki filmi La La Land gibi sinemayı ve oyunculuğu konu alan bu filmi duyurulduğunda senaryonun 180 sayfa olduğu (3 saatlik materyal), sessiz sinemanın yıldızı Clara Bow ve John Gilbert‘ı merkeze koyduğu, bütçenin 100 milyon dolar civarında olduğu belirtilmişti. Fakat stüdyolar bir dönem dramasına bu denli para yatırmak istemedikleri için Chazelle projenin duyurulmasının ardından senaryoyu değiştirip bütçeyi azaltmaya çalıştı.

Deadline ve The Hollywood Reporter’ın haberlerine göre salgın yüzünden çekimler 2020 kışından bu yılın yazına ertelenince Chazelle senaryoyu tekrar değiştirmiş. Son değişikliklerden sonra filmde Bow, Gilbert gibi gerçek karakterlere değil de kurmaca karakterlere odaklanılacak. Film sessiz sinemanın sona erdiği 30’larda geçecek, bu dönemi oyuncular üzerinden anlatacak. Başrolleri Once Upon a Time in Hollywood‘ta birlikte rol alan Brad Pitt‘le Margot Robbie üstlenecekler -Pitt senaryoyu çok başarılı bulmuş-. Onlara önemli bir rolde Meksikalı aktör Diego Calva eşlik edecek. Pek tanınmayan bir isim olan Calva (Narcos: Mexico‘nun yeni sezonunda görünecek) kendisi gibi Hollywood’a geçmeye çalışan bir oyuncuya hayat verecek, haberlere göre bu rol sayesinde 2023’te herkesçe tanınacak. Chazelle filmine Jovan Adepo‘yla Li Jun Li‘yi de dahil etti.

Filmi Paramount finanse edip dağıtacak. Ne yazık ki film ABD’de Aralık 2022’de, bizde Ocak 2023’ten önce vizyona girmeyecek.