Neil Armstrong’un dramına odaklandığı biyografik filmi First Man‘le pek yankı uyandırmadan ödül sezonunu kapatan Damien Chazelle 2020’den itibaren üç yapımla dönecek. Yetenekli yönetmen, Netflix için hazırlanan müzikal dizi The Eddy‘nin ilk iki bölümünü çekimleriyle meşgul durumda. Paris’te geçip bir babayla kızına, bir bara, Parislilere ve pek tabii ki aşka odaklanacak dizi 2020’de ekranlara gelecek.

Yönetmen bu diziden sonraysa sıradaki filmi Babylon‘u çekecek. 1920’lerin Hollywood’unda geçeceği açıklanan, senaryosu 180 sayfadan, bütçesi 100 milyon dolardan oluşan dönem filminin başrolünü La La Land‘in yıldızı Emma Stone üstlenebilir. Aktrisle görüşmeler devam ediyor. Filmin stüdyosu ise Paramount veya Lionsgate olabilir. Chazelle’in epey sevilen filmi La La Land‘i Lionsgate dağıtmıştı ama Variety’nin haberine göre filmin haklarını Paramount alabilir, zira Paramount’ın teklif ettiği bütçe, Lionsgate’inkinden daha yüksek. Bu arada haberlere göre Chazelle gene yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmak niyetinde.

Babylon sessiz filmlerin bitme arifesine geldiği dönemde geçecek, Quentin Tarantino‘nun son filminde olduğu gibi hem gerçek hem de kurmaca karakterlere yer verilecek. Stone teklifi kabul ederse Hollywood’un ilk yıldızı, ilk seks sembolü Clara Bow’a hayat verecek. Çekim tarihi konusundaysa henüz bir açıklama yapılmadı. Chazelle bu filminden sonra Apple için bir dizi çekecek. Yönetmen, Netflix dizisinin aksine Apple dizisinin tüm sezonunu çekmeyi planlıyor.