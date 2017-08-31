31 Ağustos 2017
La La Land müzikaliyle genç yaşta Oscarlanan senarist-yönetmen Damien Chazelle sıradaki filmi First Man‘in çekimleri için gün sayıyor. Astronot Neil Armstrong’un 1961-69 yılları arasındaki yaşımını ve Ay’a ayak basışını konu alan filmde Armstrong’u Ryan Gosling, eşini Claire Foy oynayacaklar. Onlara astronot Buzz Aldrin rolünde Corey Stoll, astronot Deke Slayton rolünde Kyle Chandler, astronot Ed White rolünde Jason Clarke ve astronot Gus Grissom rolünde Shea Whigham eşlik edecekler. 1971’de Ay’da yürüyen astronot Dave Scott rolüyse yakın zamanda pek çok projede izleyeceğimiz Jon Bernthal’a teklif edildi. Chazzelle çekimlere bir-iki ay içinde başlayacak. Universal filmi ödül sezonunda, 12 Ekim 2018’de vizyona çıkaracak.
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