haber Unsane: Soderbergh’ten Korku Filmi Steven Soderbergh bu yıl gizlice bir film çekti. Bu filmi çektiğini basına açıklamasaydı daha uzunca bir süre böyle bir filmin çekildiğini bilemeyecektik. Ama yavaş yavaş filmin ayrıntıları belli oluyor....

haber Damien Chazelle, The Eddy Adlı Bir Müzikal Dizi Hazırlıyor Müzikal türündeki filmi La La Land‘le bu yıl yönetmen Oscarını kazanan Damien Chazelle müzikal türünden kopmayacak gibi görünüyor. Müziği ve müzikal türünü çok seven Chazelle, The Eddy adlı müzikal...