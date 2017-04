Müzikal türündeki filmi La La Land‘le bu yıl yönetmen Oscarını kazanan Damien Chazelle müzikal türünden kopmayacak gibi görünüyor. Müziği ve müzikal türünü çok seven Chazelle, The Eddy adlı müzikal diziyi yönetme teklifini kabul etti. Henüz kanalı belli olmayan bu diziyi Jack Thorne kaleme alıyor. Kanalın yakın zamanda belli olması bekleniyor. Dizi, Paris’i mesken tutacak. Dizinin merkezinde pek tabii Paris şehri, şehirdeki bir bar, barın sahibi ve Parisliler yer alacak. Dizinin konusu açıklanmadı. Chazelle Ekim 2018’de vizyona girecek Neil Armstrong biofilmi The First Man‘in hazırlıklarına devam ediyor. Armstrong’u Ryan Gosling canlandıracak.