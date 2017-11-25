Alan Moore ve Dave Gibbons’un Watchmen’i HBO’da bir dizi olarak ekranlara gelecek. Lost ve The Leftovers’la TV dünyasını sallayan Damon Lindelof dizi ile ilgili ilk ayrıntıları aktardı:

“Watchmen’i kabul ettim çünkü tehlikeli bir materyal olduğunu biliyordum. Bunu yapmamın nedeni tehlikeli zamanlardan geçiyor olmamız ve tehlikeli dizilere ihtiyaç duymamız. Süper kahramanlar hakkında düşündüklerimiz yanlış. Batman’i ve Wonder Woman’ı çok severim. Onlarla büyüdüm, karakterlerine hayranım. Ama ne olursa olsun maske takmış insanlara, saklayacak birşeyi olan insanlara güvenmemeliyiz.”

“Zack Snyder’ın 2009’daki filmi Watchmen çizgi romanının sonu dışında birebir uyarlamasıydı. Bana göre mümkün olan en iyi roman uyarlamasını yaptı. Elimizde TV dizisine temel oluşturabilecek ve yeni fikirler-yan öyküler çıkarabileceğimiz karakterler var. TV dizisi için bunların üzerine gideceğiz”