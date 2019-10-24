Çok iyi bir başlangıç yapan Watchmen’in dizi uyarlaması henüz ikinci sezon onayını almadı… Ancak ikinci bir sezon olsa bile dizinin yaratıcısı Damon Lindelof, görev başında kalmayabilir. Paste Magazine ile yaptığı bir röportajda Lindelof, ilk sezonda öyküyü bağlamayı hedefleyerek diziyi çektiğini, ikinci sezon olursa yerini başka birine bırakabileceğini belirtti:

“Eğer hikayeyi ilk 9 bölümde belli bir yere getirip bağlamamışsak, izleyiciye Fargo veya True Detective’de yaşadıkları hissi yaşatamazsak, sunduğumuz şey Watchmen olmaz. Her şeyi sezonun son sahnesinde havada bırakarak heyecan yaratmaya çalışan başka bir klasik dizi olur”

“Başka birinin gelip, başka bir hikaye anlatması, benim için de heyecanlı olur. Mutlaka seyrederim. Bu dokuz bölüm şu anda benim Watchmen hakkında söylemek istediğim her şeyi kapsıyor. Sonrasında nereye gideceğimize karar veririz”