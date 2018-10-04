Bu aralar dizilerden arka arkaya ayrılık haberleri geliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Emmy Rossum 9 yıllık dizisi Shameless‘ı bıraktığını açıklamıştı. 9 sezondur başrolde yer alan Rossum onaylanması halinde yeni sezonda rol almayacak, yayını devam eden 9. sezon aktrisin son sezonu olacak. Hayranları üzen bu haberi dün iki ayrılık haberi takip etti. FOX’ın iptal ettiği, NBC’nin devraldığı polisiye komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine‘da Gina adlı karaktere hayat veren Chalsea Peretti çekimleri devam eden 6. sezonun son sezonu olacağını açıkladı. Hamileliği nedeniyle 5. sezonda kısa bir süre görünen Peretti 6. sezonun da tamamında yer almıyor. Aktris ayrılık nedenini açıklamadı. 18 bölümden oluşan 6. sezon 2019’da yayınlanacak.

Gelelim Lethal Weapon dizisine. Dizinin 40 bölümünde Martin Riggs karakterine hayat veren Clayne Crawford dizi ekibine kötü davranmakla suçlanınca diziden kovulup yerine Seann William Scott getirilmişti. Scott yayını devam eden 3. sezonda Wesley Cole adlı karakteri oynuyor. 3. sezon devam ederken dizi bir diğer başrolünü kaybetti. Roger Murtaugh’ı oynayan Damon Wayans sezon bitiminde diziyle bağını koparacağını açıkladı. Sezon aralık ayında sona erecek. “58 yaşında diyabet hastası birisi” olduğunu söyleyen Wayans diziyi çocukları ve torunlarıyla daha fazla vakit geçirmek için bıraktığını açıkladı. Warner Bros. ve FOX’ın bu ayrılıktan sonra diziyi devam ettirip ettirmeyecekleri bilinmiyor. Wayans, “Onların 13. bölümden sonraki planlarını bilmiyorum ama benim planım diziden ayrılmak,” demiş.