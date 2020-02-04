Ron Howard‘ın Tom Hanks‘in başrolünde sinemaya uyarlamayı planladığı ama bu planını rafa kaldırıp yerine Inferno‘yu uyarladığı Dan Brown romanı The Lost Symbol dizileştirilecek. Bir dönemin çok satan ve okunan romanlarından olan Da Vinci Code ve Angels & Demons‘ın devamı olan The Lost Symbol‘dan uyarlanacak dizinin adı gayet basit: Langdon. Brown’ın pek çok romanında karşımıza çıkan kahraman Profesör Robert Langdon’a odaklanacak dizi ama bu kez şöyle bir fark var: Roman Langdon’ın yetişkinliğini işlerken dizi bir prequel (öncül) olup Langdon’ın gençliğini işleyecek. Yani dizinin başrolünde genç bir aktörü göreceğiz.

Dizi genç Langdon’ın kaçırılan ustasını kurtarmaya ve küresel bir komployu açığa çıkarmaya çalışmasına odaklanacak. Dan Dworkin ve Jay Beattie senaryoları birlikte kaleme alacaklar. Diziyi NBC yayınlayacak. Brown’ın üç romanını da uyarlayan Howard bu kez yapımcılıkla yetinecek.