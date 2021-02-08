Community ve Rick & Morty’nin yaratıcılarından Dan Harmon, Fox için bir animasyon dizisi hazırlıyor. Henüz ismi ve seslendirme kadrosu belli olmayan dizi Antik Yunan’da geçecek ve dönemin toplulukları, tanrıları ve canavarları arasında kalan bir ailenin yaşadıklarını anlatacak.

Fox, dizinin 2022’de hazır olmasını bekliyor. Kanaldan ve stüdyodan yapılan açıklama Harmon’a olan güveni gösterdi. Fox Entertainment’ın başındaki isim Michael Thorn, umutlu konuştu:

“İşi Dan Harmon’a bırakın ve size antik yunan mitolojilerinden bugüne de ışık tutacak bir öykü çıkarsın. Bu proje günümüz için de ipuçları barındıran bir aile komedisi olacak. Dan ile işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz. Animasyonda zaten güçlüyken Harmon’la yeni bir yöne doğru evrileceğiz”