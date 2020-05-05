Adam Sandler’ın Netflix macerası henüz konusu belli olmayan bir filmle sürecek. Jimmy Fallon’un yazar ekibinde yer alan Rebecca Drysdale tarafından senaryolaştırılan Dan Pan, Sandler’ın yeni filmi olacak gibi duruyor.

Sandler, Netflix ile bir de Hubie Halloween isimli film çekiyor. Sandler, bu filmde halloween gecesi işlenen bir cinayeti çözmeye çalışan eski bir komedyeni oynayacak

Netflix’te içeğin patronu Ted Sarandos yeni projeleri “İzleyicimiz Sandler’ı çok seviyor ve olağanüstü rakamlara ulaştırıyor. İşbirliğimiz sürecek” cümleleriyle açıkladı.