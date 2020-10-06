Daniel Craig, yine ertelenen son Bond filmi No Time To Die hakkında konuşurken, kendisini takip edecek isme de tavsiyelerde bulundu:

“Yeni kararla film tam bir yıl ertelenmiş oldu. Durumu anlıyorum. Covid-19, hepimizden büyük bir şey. Şu anda etkilerine karşı koyulması zor. İnsanların filmi hemen görmesini isterdik tabi ama güvende olmaları daha önemli. Dünyanın belirli yerlerinde sinemalar açık ama çoğunluğunda kapalı. Filmin her yerde aynı anda gösterime girmesini istiyoruz. Bu yıl mümkün görünmüyordu. Gelecek yıl nisan ayını hepimiz büyük bir merakla bekliyoruz”

“No Time To Die’dan önce bırakmayı düşündüğümü herkes biliyordu ama öykünün nereyi gidebileceği ile ilgili fikir alışverişi yaparken ortaya bir film çıktı. Casino Royale ile başladığımız hikayeyi iyi bir şekilde bağladık diye düşünüyorum.

“Yeni Bond hakkında çok spekülasyon var, benim tek tavsiyem olacak yeni isme… İçine s..ma (Don’t fuckk it up) Güzel ve inanılmaz bir şey yaşayacaksın. Bulduğundan daha iyi durumda bırakmaya çalış”