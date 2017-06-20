Sinema tarihine geçen mükemmel karakterleri, metod oyunculuğundaki başarısı, toplumun dışına itilmiş isimleri olağanüstü canlandırmasıyla bilinen, tanınan, sevilen Daniel Day-Lewis, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Paul Thomas Anderson’la çektiği ve henüz ismi belirlenmeyen filminin sinema yaşamının sonuncu filmi olduğunu belirten Day-Lewis kararını yazılı bir açıklamayla bildirdi.

Oyuncunun temsilcisi Leslee Dart “Daniel Day-Lewis artık bir oyuncu olarak çalışmayacak. Birlikte çalıştığı herkese teşekkür ediyor. İzleyicilere şükranlarını sunuyor. Bu özel bir karar ve bu kararla ilgili ne kendisi, ne de temsilcileri başka bir yorum yapmayacak” sözleriyle kararı doğruladı.