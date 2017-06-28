Daniel Day-Lewis metod oyunculuğu her zaman bir aşama daha ileri götüren bir aktör oldu. Emekli olduğunu açıkladıktan sonra gelen haberlere bakılırsa bu sefer o aşamayı da geçmiş gibi…

Paul Thomas Anderson’ın yeni filmi Phantom Thread’de başrolü oynayan Day-Lewis, 1950’li yıllarda Londra’nın moda dünyasında geçen bir öyküde yer aldı. Usta oyuncu yeni mesleğini de terzilik olarak belirlemiş. Daha önce 90’lı yıllarda 5 sene oyunculuğa ara verip, bir italyan ayakkabı fabrikasında çalışan usta aktörün böyle bir seçim yapması çok uzak bir ihtimal olarak görülmüyor. Yeni filmi için çok sıkı bir araştırma yapan, daha önceden sahip olduğu tasarım ve dikiş yeteneklerini geliştiren Day-Lewis, moda dünyasının en zorlu alanı haute couture’de şansını deneyecek deniyor.