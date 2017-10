Fransız sinema tarihinin en büyük yıldızlarından Danielle Darrieux 100 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geride bıraktıklarını hatırlıyoruz.

80 Yıla Ulaşan Bir Sinema Yaşamı

Bois-le-Roi’daki evinde hayatını kaybeden Darrieux kolay kolay hiçbir oyuncunun ulaşamayacağı inanılmaz bir sinema yaşamını geride bıraktı. 100’ün üstünde film çeken fransız yıldız Max Ophuls, Jean Cocteau, Claude Chabrol, Henri Ducoin, Joseph L Mankiewicz, Jacques Demy, André Téchiné, Anne Fontaine ve François Ozon gibi ustalarla çalıştı. 14 yaşında Wilhelm Thiele’nin Le Bal ve André Berthomieu’nun Coquecigrole’uyla sinemaya adım attı. İlk filmleri komediyken Anatole Litvak’ın 1936 tarihli Mayerling’inde drama döndü.

Savaştan sonra sinema yaşamını sürdüren Danielle Darrieux, Jacques Demy’nin klasiği Les Demoiselles De Rochefort ile zirveye çıktı. Usta oyuncuyu sinemaseverler François Ozon’un 2002 tarihli 8 Femmes’ından da (Sekiz Kadın) hatırlayacaklardır.

Nazi İşbirlikçisi mi, Direnişçi mi?

1942’de sinema yaşamını sürdürmeye çalışırken Berlin’den gelen bir daveti kabul etmek zorunda kalan Darrieux, tutuklandı ve evhapsine alındı. Fransızlar almanlarla işbirliği yapıyor derken, kocası Porfirio Rubirosa ile birlikte casusluk yaptığı ortaya çıkmıştı. Darrieux, o dönem Goebbels’in propaganda filmlerinde oynamış ancak direnişteki payı ile ilgili gerçekler daha sonra ortaya çıktığı için aklanmıştı.

Deneuve’ün Annesi, Persepolis’in Ninesi

Darrieux’nun en önemli rollerinden biri de 90 yaşındayken Marjane Satrapi’nin Persepolis’inde babaanneyi seslendirmesidir. Usta oyuncu 5 filmde de Catherine Deneuve’ün annesini oynadı: Ladies Man (1960), The Young Girls of Rochefort (1967), Scene of the Crime (1986), 8 Women (2002), Persepolis (2007)