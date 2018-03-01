Bir hafta önceki haberlere göre, MGM ve EON, Bond 25‘in yönetmenliğini Danny Boyle‘a teklif ettiler. Boyle’ın pek çok filmini kaleme alan John Hodge senaryoyu yazmaya başlamış, yapımcılar senaryoyu beğenirlerse filmi Boyle yönetecek, beğenmezlerse başka bir yönetmenle anlaşılacak deniyordu. Ama bugün gelen haberlere göre, Boyle’ın sıradaki filmi Bond 25 olmayacak. Boyle, Universal ve Working Title stüdyoları için isimsiz bir filmi yönetmeyi kabul etti. Film bir müzisyenin sancılı hayatına odaklanacak. Müzikal/komedi türündeki film 1960’lar ve 70’lerde geçecek. Senaryoyu Love Actually‘nin senarist-yönetmeni Richard Curtis kaleme aldı. Çekimlere oyuncu kadrosu hemen oluşturulabilirse yazın başlanacak, ki Bond 25‘in de çekimleri yıl bitmeden başlayacak. THR’nin haberine göre yapımcılar, Boyle’ı istiyorlarsa Bond 25‘in vizyon tarihini ertelemek zorundalar, çünkü Boyle bu komedi filmini tamamlamadan Bond 25‘e başlayamaz. Öte yandan Boyle yıllardır müzikal bir film çekmek istiyordu. Daha önce My Fair Lady yeniden çevrimini, Miss Saigon uyarlamasını yöneteceği açıklanmıştı ama bu filmlerde bir türlü çekim aşamasına geçilememişti. Görünüşe göre bu kez bir hayalini daha gerçekleştirecek Boyle. Bakalım Bond 25‘e ne olacak.