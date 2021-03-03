Danny Boyle’un FX için çektiği Sex Pistols dizisi Pistol’a yeni oyuncular katıldı ve çekimler de başladı.

The Queen’s Gambit’te izlediğimiz Thomas Brodie-Sangster ve Westworld’de yer alan Talulah Riley dizinin kadrosuna katıldı. Brodie-Sangster emprezaryo Malcolm McLaren’ı, Riley ise ünlü modacı Vivienne Westwood’ı canlandıracak. Christian Lees ve Iris Law’un da yan rollerde yer alacağı belirtildi.

Londra’da başlayan çekimlerden ilk görüntüler de medyayla paylaşıldı. (üstte)

Grubun gitaristi Steve Jones’un anılarına yer verdiği Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol kitabından uyarlanan dizi, 2022’de yayınlanacak.

Dizide Toby Wallace Steve Jones’u, Anson Boon John Lydon’ı, Louis Partridge Sid Vicious’ı Jacob Slater ise Paul Cook’u oynayacak. Maisie Williams, Dylan Llewellyn, Sydney Chandler, Emma Appleton oyuncular arasında…