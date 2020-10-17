Jean-Pierre ve Luc Dardenne Kardeşler, Lumière Festival’de hayat boyu başarı ödüllerini kabul ederken etkileyici bir konuşma yaptılar:

“Rosetta’yı çektiğimizden beri 20 yılda çok az şey değişti. Coronavirus, her şeyin sorumlusu değil. Dünyada çok fazla eşitsizlik var. Savaşmalıyız”

“İnsanların yaşamdan, üretimden, işlerinden, tüketmekten, toplumdan dışlanması, aşağılanma, değersizlik, hiç varolmamış hissi yaratıyor. Rosetta, bunu anlatıyordu ve orada anlattıklarımız bugün hala geçerli. Yalnız bırakılmak, insanlık onuruyla ilgili bir sorun.”

“Sinemacılar olarak sorumluluklarımız var. Tabi ki insanlar filmlerimizi beğenince mutlu oluyoruz. Ama Rosetta’yı anlayınca, sorunlarını benimseyince, onun gibi hissedince biz daha çok gururlanıyoruz. Hissettirdiğimiz duyguların insanlarla kalmasını istiyoruz, bunu başarmak amacındayız”

“Fransa’nın ve başka ülkelerin emekçi sınıfının sorunlarını, filmlerimizde en gerçekçi şekilde işlemeye çalışıyoruz. Rosetta’nın toplumda bir yeri yoktu, nereye ait olduğunu bilmiyordu. Filmi çekerken ona bir yer bulmaya da çalıştık.”