Altı yıl önce Netflix henüz dijitalde yeniyken Disney’le içerik anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre Netflix hem Marvel Television’ın hazırlayacağı dizileri, hem de Disney’in Star Wars, Pixar, Marvel filmlerini vizyon sürecinden sonra yayınlayacaktı. Marvel TV, Netflix’e Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, Daredevil ve The Punisher dizilerini hazırlamış, genelde alınan olumsuz eleştirilere rağmen Netflix –The Defenders dışındakileri- yeni sezonlarla devam ettirmişti ama 6 yıllık işbirliğinden sonra yolun sonu göründü.

Netflix, Marvel içeriklerini iptal etmeye devam ediyor. Geçen ay arka arkaya Luke Cage ve Iron Fist’i iptal eden Netflix bugün de Daredevil’ı iptal etti. Halbuki Marvel TV ellerinde 6 sezonluk bir plan olduğunu söylerken Charlie Cox da diziyi iptal ettirmeyeceğini belirtmişti. 4. sezon onayı beklenirken iptal haberinin gelmesinin nedeni bu dizilerin Disney+’ta devam etme ihtimali olabilir. Disney tüm içeriklerini Netflix’ten topluyor deniyor, ama henüz bu dizilerin Disney+’ta devam ettirileceği açıklanmadı. The Playlist sitesinde Disney’in ileride bu dizileri yeni kadrolarla yeniden çektirebileceği belirtilmiş, ki bu da ihtimal dahilinde.

Bu arada Netflix-Marvel TV işbirliği çok iyi değildi. Netflix sezonların kısalmasını isterken Marvel TV buna karşı çıkmış nedense. Bir de dizilerin pahalı oluşunu, beklendiği kadar izlenmemelerini ve Netflix’in bu dizilere fazla ihtiyaç duymamasını da (neticede şu an en büyük şirketlerden bir tanesi Netflix) ekleyelim. İptaller Netflix açısından çok kötü kararlar olarak görünmüyor. Netflix’in elinde şu an Jessica Jones’un 3. sezonu ve The Punisher’ın 2. sezonu mevcut. “Disney içeriklerini Netflix’ten topluyor” haberleri doğruysa bu diziler de 2019’da yayınlanıp iptal edilecekler. Son olarak Disney+ yönetimi bu aralar Loki, Scarlett Witch, Falcon/Winter Soldier gibi solo mini dizilere daha fazla odaklanmış durumda.