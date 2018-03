2017’de Fox’ın üç X-Men filmi hazırladığı, üç filmin de 2018’de vizyona gireceği açıklandığında serinin hayranları 2018’i X-Men yılı ilan etmişlerdi. Ama işler beklenildiği gibi gitmedi, önce The New Mutants, sonra da Dark Phoenix 2019’a ertelendi, elde Deadpool 2 kaldı sadece. Bilindiği üzere iki filmin de erteleme nedeni tekrar çekimlerden sonra filmlerin vizyon tarihlerine yetişmeyecek olmaları. The New Mutants Şubat 2019’dan 2 Ağustos 2019’a ertelendi. Haberlere göre test gösterimlerinde film korkutmayınca Fox tekrar çekimlerle filmi daha korkunç hale getirmeye çalışacak, ayrıca öyküye bir veya iki önemli karakter dahil edecek. Collider’ın haberine göre çekilen sahnelerin yarısı baştan çekilecek. Yani tekrar çekimler epey maliyetli olacak. Josh Boone’un tekrar çekimleri yönetip yönetmeyeceği bilinmiyor, çünkü Boone filminden memnun. Çekimlere yazın başlanacak.

Gelelim Dark Phoenix‘e. Filmin vizyonu kasımdan 14 Şubat 2019’a ertelendi. Tabii bu film şubata ertelenince New Mutants‘ı da ağustosa ertelemek zorunda kaldılar. Dark Phoenix‘in erteleme nedeniyse yıldız oyuncularının ek çekimler için ancak ağustos/eylülde müsait olmaları, ek çekimlerden sonra filmin kasıma kadar tamamlanamayacak oluşu. Haberlere göre filmin çözüm bölümü tekrar çekilecek ama fazla pahalıya mal olmayacak, 10 milyon dolardan daha az para harcanacak. Haberi Gambit‘le bitirelim. Defalarca kez ertelenen, üç yönetmen eskiten, senaryosu tekrar tekrar kaleme alınan Gambit‘le ilgili yeni bir haber gelmedi. Filmin vizyon tarihi Haziran 2019’a ertelenmişti ama New Mutants‘ın ağustosa ertelenmesiyle Gambit‘in yaza yetişmeyeceğini, yüksek ihtimalle 2019’da da gösterime giremeyeceğini söyleyebiliriz. Filmin henüz bir yönetmeni yok. Fox sonbaharda X-Force filmini de çektirmeyi planlıyor.